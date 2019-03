''Radiogol. Trentacinque anni di calcio minuto per minuto'' di Riccardo Cucchi, la presentazione a Chiusi

Sabato 9 marzo, presso bar Il Bersagliere in via Oslavia 76 a Chiusi, alle ore 18.00, l'associazione GEC all’interno della rassegna di presentazioni di libri con l’autore GEC&Book ospita Riccardo Cucchi, autore e voce narrante di “Radiogol. Trentacinque anni di calcio minuto per minuto”, edito da Il Saggiatore (2018).Radiogol è un memoir sul calcio e un autentico atto d’amore per la radio e i suoi protagonisti, da Enrico Ameri a Sandro Ciotti.Dagli esordi in radio all’incontro con i grandi protagonisti dello sport, dalle radiocronache passate alla storia agli aneddoti più personali Riccardo Cucchi ci apre le porte di quello che per trent’anni è stato il suo mondo ma che in fin dei conti sentiamo un po’ anche nostro.Un testimone di decine di campionati e centinaia di partite che ha trasformato quegli attimi in racconto radiofonico, dando vita a una piccola epica dell’istante, abbandona adesso il microfono e riversa la propria voce in un libro, entusiasmante e ancora più intimo. Un libro che ci mostra come, a televisione spenta, la radio sappia trasformare lo sport in parola, ritmo, narrazione: perché la radio è il mondo, come lo immaginiamo noi.Quelle di Radiogol sono pagine intrise di passione ed entusiasmo, per il calcio e per la radio, senza mai venir meno a quell’equilibrata pacatezza che ha fatto dell’autore uno dei più stimati e riconoscibili radiocronisti della storica trasmissione di Radio1.Riccardo Cucchi è un giornalista, conduttore e radiocronista italiano. È stato una delle voci di Tutto il calcio minuto per minuto per più di trent’anni. Per la Rai ha seguito otto Olimpiadi e sette Mondiali di calcio.Interverranno il giornalista Matteo De Santis (La Stampa) e Gianluca Lorenzoni (web magazine Zona Cesarini).Il calndario di GEC&Book parte del programma di “Libriamoci” in collaborazione con la Biblioteca Comunale della città di Chiusi e l’associazione dei commercianti Chiusinvetrina è in continuo aggiornamento,segnaliamo però il prossimo appuntamento. Il 24 marzo, "Identità meticcia. Viaggi, crocevia, incontri", giornata di confronto e riflessione sui temi dell'identità e dell'umanità. Tra gli ospiti annunciati Andrea Staid, scrittore e docente di antropologia culturale e visuale presso la NABA di Milano, autore di "Le nostre braccia. Meticciato e antropologia delle nuove schiavitù" (Milieu, 2018), Bruno Barba, scrittore e antropologo dell'Università di Genova che presenterà “Meticcio. L'opportunità della differenza” (Effequ, 2018) e Giovanni Dozzini, scrittore perugino, autore di "E Baboucar guidava la fila" (Minumun Fax, 2018). L’evento prevede momenti per adulti e per bambini, con letture e mostre. Info e dettagli: pagina facebook dell’associazione @gruppoeffetticollaterali o e-mail a cultura@assogec.it