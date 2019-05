A Chiusi due iniziative di formazione organizzate dall’associazione ADA

Venerdì 3 maggio, alle ore 16.30 presso la sede dell’associazione ADA di Chiusi, si svolgerà l’iniziativa “Dalla dieta alla prevenzione”.L’incontro è organizzato dall’associazione Ada in collaborazione con l’Università degli Studi di Siena, l’UPMC Institute for Health Chianciano Terme, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese e con il Comune di Chiusi. Durante l’iniziativa interverranno il professor Sergio Mondillo (primario UOC Cardiologia Universitaria Senese e professore associato Dipartimento di Biotecnologie Mediche), il dottor Flavio D’Ascenzi (cardiologo UOC Cardiologia Universitaria Senese e medico dello sport) e la dottoressa Roberta Mannucci (nutrizionista centro medico UPMC Institute for Health Chianciano Terme). Al termine dell’incontro sarà offerto un piccolo rinfresco.Sempre nel mese di maggio (lunedì 20 maggio), presso la sede dell’associazione ADA di Chiusi, si svolgerà anche l’iniziativa di formazione “Anziani e Ludopatia”. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Ada di Prato in collaborazione con l’associazione ADA della provincia di Siena e con la Regione Toscana. Il corso, al quale sarà presente il dottor Giuseppe Mammana, è aperto ai volontari della terza età, al personale sociosanitario e a figure tecniche come assistenti sociali o psicologi. Al termine dell’incontro saranno erogati crediti ECM per psicologi ed infermieri. Per prenotare è sufficiente inviare una mail a ada.siena@gmail.com oppure chiamare la presidente dell’associazione Ada al numero 347 588 5948.