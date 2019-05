A Chiusi la prima edizione del Mercatino del Riuso

Si è svolta sabato 25 maggio a Chiusi in piazza XXVI Giugno la prima edizione del Mercatino del Riuso, la manifestazione organizzata dal Comune della Città di Chiusi con la collaborazione di alcune associazioni del territorio (Auser di Chiusi Scalo, Città, Macciano, Associazione Volto Amico, Associazione Ada, Gruppo Effetti Collaterali, Associazione La Goccia) e Sei Toscana.L'evento si è svolto dopo che in Consiglio comunale era stato approvato un apposito regolamento avente varie finalità: sensibilizzare i cittadini ad un consumo più consapevole riducendo gli sprechi; promuovere soluzioni per orientare le scelte dei consumatori verso prodotti e servizi che generano meno rifiuti; promuovere una coscienza ambientale che favorisca il riuso degli oggetti usati ed inutilizzati, al fine di ridurre i materiali da smaltire valorizzando la filiera del recupero; ampliare, tramite il riutilizzo la durata di vita dei prodotti oppure promuovere una cultura del riuso basata anche su principi di solidarietà sociale, a favore di fasce di popolazione con ridotte disponibilità economiche.L'iniziativa di sabato 25 maggio ha visto la partecipazione attiva di alcuni cittadini e di alcune associazioni del territorio che hanno esposto sui banchetti messi a disposizione dalle Contrade di Chiusi Scalo, beni di proprietà usati altrimenti destinati alla dismissione, beni che è stato possibile scambiare o vendere a prezzi molto contenuti. Durante la manifestazione erano presenti anche alcuni operatrici di Sei Toscana che, durante alcuni laboratori organizzati per l'occasione, hanno mostrato ai ragazzi della scuola primaria dell'Istituto comprensivo Graziano di Chiusi Città come è possibile ridurre, riciclare e riutilizzare materiale destinato alla dismissione.“Siamo molto contenti di come si è svolta la prima edizione del Mercatino del Riuso – dichiara l’assessore all’ambiente Andrea Micheletti – che rappresenta una bella azione di novità ed in continuità con ciò che è stato svolto in passato dalla nostra amministrazione comunale. Da diversi anni siamo infatti impegnati nella promozione di politiche a favore dell’ambiente, che hanno portato a risultati importanti come ad esempio nel caso dell'approvazione del Regolamento delle Ecofeste. Siamo convinti che il compito di ogni amministrazione comunale sia sempre quello di stimolare, incentivare e promuovere iniziative e comportamenti virtuosi. Cose semplici ma non banali o scontate. Siamo contenti di come questa manifestazione sia stata accolta e speriamo in una sempre più massiccia partecipazione da parte delle nostre associazioni e dei nostri concittadini. Cogliamo l'occasione per ringraziare tutti i partecipanti e tutti coloro che ci hanno permesso di approvare in Consiglio comunale il Regolamento del Riuso, che sta alla base di questa iniziativa. Quella di sabato è stata la prima, ma già stiamo gettando le basi alla seconda edizione”.Il rispetto per l’ambiente continua ad essere una delle priorità dell’amministrazione guidata dal sindaco Juri Bettollini. Il Comune della Città di Chiusi può vantare, infatti, una percentuale di raccolta differenziata tra le migliori in Provincia di Siena grazie alla sensibilità dei cittadini e al servizio di raccolta porta a porta esteso in tutto il territorio comunale oltre ad un regolamento specifico per le feste comunali (Ecofeste) che ha portato ad abbandonare l’uso della plastica. A questo proposito un’altra azione concreta e di sensibilizzazione è stata adottata di recente anche per le sedute del consiglio comunale durante le quali le bottiglie di plastica sono stato sostituite dalle bottiglie in vetro.