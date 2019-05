Chiusi, firmata oggi la ''Carta di Monticchiello - Agire per reagire''

CGIL Siena: ''La provincia di Siena fa rete contro il fascismo e le discriminazioni''

Oggi, venerdì 31 maggio, a Chiusi, nel corso della 2ª Festa della Costituzione organizzata dall’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, sette associazioni del territorio senese hanno sottoscritto la “Carta di Monticchiello - Agire per reagire”."La Carta di Monticchiello - spiega la CGIL in una nota - è un patto sociale fra cittadini, istituzioni e associazioni che si impegnano a mettere in atto pratiche e azioni comuni che riflettano i valori dell’antifascismo e la tutela dei valori fondanti della Costituzione Italiana e che contrastino ogni forma di discriminazione etnica, sessuale, religiosa, politica e sociale.La Carta - sottoscritta da Comitato Provinciale Anpi di Siena, CGIL Siena, Comitato provinciale Arci di Siena, Coordinamento di Libera della provincia di Siena, Coordinamento Anpi Valdichiana, Legambiente Valdichiana e Amica donna-Centro antiviolenza Valdichiana - punta a coinvolgere attivamente le istituzioni locali per affermare e far vivere nel territorio i principi della Costituzione antifascista."