Piccoli talenti in scena al Teatro Mascagni di Chiusi

Si concludono con tre appuntamenti i laboratori teatrali della Fondazione Orizzonti d’Arte, condotti da Alessandro Manzini della compagnia "Macchiati"

Sono quasi 50, gli allievi che saliranno sul palco del Teatro Mascagni tra il 9 e il 13 giugno, in occasione degli spettacoli conclusivi dei laboratori della Fondazione Orizzonti, diretti da Alessandro Manzini della compagnia “Macchiati”. Domenica 9 Giugno alle 21.15, infatti, dopo un laboratorio annuale arrivano in scena gli allievi del corso per adulti, con lo spettacolo “Inferno srl”, mentre Giovedì 13 Giugno, sempre alle 21.15, sarà la volta del doppio appuntamento con gli spettacoli dei bambini e dei ragazzi: “Sogno di una notte di mezza estate” per gli allievi del corso “giovani”, dai 9 ai 12 anni, e “Ritorno al pianeta Trappist” per i “piccoli”, dai 5 agli 8 anni.Il laboratorio annuale per adulti si conclude dopo 36 lezioni con la rappresentazione di una commedia originale scritta appositamente per gli allievi dal titolo “Inferno srl”. «Il laboratorio annuale è iniziato con un percorso di training, per avvicinarsi al linguaggio teatrale e per scoprire e affinare i propri strumenti espressivi» afferma Alessandro Manzini, che ha condotto i corsi e diretto gli spettacoli, «la preparazione dello spettacolo è iniziata progressivamente nel mese di febbraio, con improvvisazioni ed esercizi mirati. Quest’anno la tematica data agli esercizi era l’inferno dantesco. La scrittura drammaturgica su misura rappresenta l’elemento cardine del percorso laboratoriale, perché consente di svelare i talenti e valorizzare ogni singolo allievo». Lo spettacolo del laboratorio per adulti, “Inferno srl”, racconta di un’azienda di fiammiferi che organizza, per i suoi dipendenti, un evento di team building nel bosco, al fine di migliorare lo spirito di gruppo. L’avventura organizzata si trasforma ben presto in una commedia infernale in cui tutti i vizi vengono alla luce in un susseguirsi di colpi di scena.«I bambini invece sono suddivisi in due laboratori: ci sono 11 allievi del corso “Piccoli” e 21 allievi nel corso “Giovani”» continua Manzini «Entrambi i laboratori sono giunti al 3° modulo: dopo l’improvvisazione guidata di dicembre e l’esplorazione teatrale di marzo, si preparano adesso a mettere in scena due spettacoli teatrali la sera del 13 giugno. I più grandi andranno in scena con il classico di Shakespeare “Sogno di una notte di mezza estate!”, mentre i più piccoli con una commedia originale dei Macchiati: “Ritorno al pianeta Trappist”: è la storia di alcuni alieni che vivono in incognito sulla terra da un anno, a causa del danneggiamento subito dalla loro astronave in fase di atterraggio».È possibile prenotare il proprio ingresso rivolgendosi agli uffici della Fondazione Orizzonti d’Arte di Chiusi, in via Porsenna 81, oppure chiamando il numero 3459345475. È possibile inoltre acquistare i biglietti su www.ciaotickets.com