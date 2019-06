Arriva l’estate con i camp di ''Chiusi... per vacanza''

Con l’estate alle porte tornano, a Chiusi, i camp estivi per ragazzi e anche quest’anno sono tante le offerte di divertimento pensate per vivere alla grande la stagione delle vacanze. Le varie attività, che spaziano da ogni tipo di sport compresi quelli equestri oppure quelli acquatici sia in piscina sia al lago, ma che esplorano anche i misteri della storia con particolare attenzione al medioevo, sono organizzate dall' Associazione Pro Loco e APS “La Casa Sulla Roccia” in collaborazione dal Comune della Città di Chiusi . Il primo camp “camp il Chiaro” inizierà lunedì 17 giugno e sarà dedicato al lago di Chiusi con corsi di pesca e canottaggio. A questo seguiranno i classici corsi in piscina, il Multisport, equitazione e il grest a tema "Dragon Trainer".“I camp estivi per ragazzi – dichiara l’assessore all’infanzia Sara Marchini – offrono l’opportunità di trascorrere il periodo delle vacanze all’insegna di tante nuove esperienze che riempiranno il bagaglio di crescita in modo importante. Nel periodo che va dai 3 ai 14 anni è, infatti, veramente costruttivo coinvolgere i ragazzi in attività pratiche e all’aria aperta sia per la crescita personale sia per la socializzazione di gruppo. Tra l’altro i camp proposti sono tutti veramente interessanti e all’insegna del divertimento e per questo ringraziamo l’associazione Pro Loco e la APS “La Casa sulla Roccia” per il lavoro che è stato fatto.”Per i campi organizzati dalla pro loco è confermato il contributo comunale destinato alle famiglie con fasce di reddito ISEE inferiore a 10.000 euro (50% di sconto per massimo due attività per bambino. Per tutte le informazioni sui vari tipi di camp è possibile contattare sia l’Ufficio Turistico di Chiusi (dal lunedì al sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00) sia la Ludoteca La Casa sulla Roccia (Lunedì dalle 14.00 alle 16.00 – giovedì dalla 16.00 alle 18.00 e il sabato dalle 8.00 alle 12.00).