Nuove Acque: tecnici al lavoro a Chiusi mercoledÃ¬ 12 giugno

Nuove Acque rende noto che mercoledì 12 giugno saranno eseguiti lavori di manutenzione alla rete idrica di Chiusi in via Porsenna.Nella fascia oraria compresa tra le 9.30 e le 16.30, si potranno verificare momentanee interruzioni dell’erogazione idrica nel centro storico, via cassia Aurelia II, via delle Torri, via Borgo a Pacciano, via Lenin, via Sereni, via Fonte Branda, via dei Poeti, vi dei Filosofi, Portonaccio, S. Mustiola, Rione Carducci, via Pozzarelli, via Gobetti, via P. Nenni, via G.B. da Pesaro, via Ghibellini, piazza Lumumba, via IV Novembre, via della Resistenza, via P. de Forrest, via Marco Sforza, via Sapri, via Curtatone, via Gonzarelli.Al ripristino del servizio si potranno verificare lievi e momentanei fenomeni di torbidità.