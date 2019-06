Chiusi, il Comune si occuperà della riscossione della Tari

Le famiglie possono scegliere tra un unico pagamento oppure quattro rate

Nelle case di Chiusi stanno arrivando le bollette della Tari. Al fine di agevolare il pagamento si è ritenuto più semplice per l’utente finale ricevere un’unica bolletta invece che l’acconto e il saldo finale come avveniva fino allo scorso anno. Il saldo potrà avvenire in un’unica soluzione (entro il 17 giugno) oppure il quattro rate con scadenza: 17 giugno, 16 luglio, 16 settembre e 16 novembre.Novità importante rispetto allo scorso anno è anche data dal fatto che il Comune ha ripreso in carico la riscossione della tassa.“I nostri uffici comunali stanno svolgendo un grande lavoro – dichiara il sindaco di Chiusi Juri Bettollini – riprendere in carico il servizio di riscossione ha significato un aumento incredibile delle responsabilità dei nostri dipendenti comunali. Un particolare ringraziamento, quindi, non può che andare al funzionario Marco Socciarelli e a tutto l’ufficio tributi per la grande professionalità e disponibilità dimostrata anche in questa occasione, offrendo un servizio puntuale e attento alle esigenze del cittadino.”Il pagamento della Tari sarà agevolato anche dalla tipologia di bollettino F24 che arriverà nelle case; ogni modulo avrà, infatti, un codice a barre così da eliminare ogni errore di trascrizione nel momento del pagamento. Inoltre nella lettera è presente un QR Code che rimanda direttamente alla pagina di riferimento del sito istituzionale del Comune.A breve sarà pubblicato un bando pubblico che, in base alla fascia ISEE di riferimento, prevederà una serie di scontistiche da applicare alla tassa. Particolare attenzione è stata inoltre dedicata alle attività commerciali, imprenditoriali e artigianali per le quali è stata prevista una lieve riduzione. Per ulteriori informazioni l’Ufficio Tributi del Comune è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e il martedì e il giovedì anche nell’orario pomeridiano dalle 15.00 alle 18.00.