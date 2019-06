Presentato il calendario eventi estate-autunno 2019 di Chiusi

Il via affidato ai festeggiamenti in onore alla patrona Santa Mustiola e al ritorno al medioevo con il Tria Turris

Oltre cinquanta eventi caratterizzeranno l’estate-autunno 2019 di Chiusi, presentati durante il brindisi Arcobaleno d’Estate proprio il giorno del solstizio d'estate, venerdì 21 giugno, nei giardini di largo Cacioli in conferenza stampa alla presenza del sindaco Juri Bettollini, del vicesindaco Chiara Lanari, del presidente della Pro Loco Paolo Nenci, del camerlengo dei Terzieri Città di Chiusi Matteo Fuccel e dei rappresentanti della Fondazione Orizzonti d'arte e delle associazioni della città di Porsenna, oltre, naturalmente, alla stampa.Il Tria Turris e i festeggiamenti patronali in onore a Santa Mustiola daranno il via all’estate già da oggi e nel prossimo fine settimana. Con il Tria Turris (28, 29 e 30 giugno) il centro storico della città di Chiusi tornerà all’epoca medievale con compagnie d’arme, figuranti e spettacoli che scandiranno il tempo fino all’attesa disfida tra i Terzieri della Città (Santa Maria, Sant’Angelo e San Silvestro) ovvero il Palio delle Torri di domenica 30 giugno. I Festeggiamenti di Santa Mustiola, organizzati dal Comitato festeggiamenti Santa Mustiola per celebrare la patrona cittadina (3 luglio) arriveranno fino al 4 luglio 2019.“Gli eventi dell'estate-autunno 2019 della città di Chiusi sono pronti a partire all’insegna di tantissimi eventi – dichiara il vicesindaco Chiara Lanari –. il calendario è frutto del grande lavoro in sinergia tra Comune, istituzioni, professionisti ed associazioni, con il prezioso supporto di molti volontari, che ringraziamo di cuore. Nella nostra città si respira una grande energia per un’estate che sarà caratterizzata da iniziative culturali, sportive, eventi che riporteranno alle tradizioni più antiche della città, eventi che valorizzeranno le nostre bellezze ambientali, culturali, nonché le eccellenze enogastronomiche della città e del territorio, senza tralasciare i comparti economici. Il ringraziamento non può che andare a tutti coloro che hanno lavorato e lavoreranno, a più titolo, alla realizzazione di un calendario così ricco di appuntamenti da vivere a Chiusi.”“Siamo pronti a vivere il Tria Turris e ad aprire il calendario degli eventi estivi – dichiara il camerlengo dei Terzieri Città di Chiusi, Matteo Fuccelli – quella di quest’anno sarà la decima edizione e rappresenterà l’inizio di un nuovo percorso nel quale vogliamo far crescere ancora la nostra festa. Quest’anno ci saranno quindici compagnie rievocative provenienti da tutta Italia e oltre trenta spettacoli in tre giorni. Un programma, insomma, molto ricco con naturalmente la possibilità di cenare nelle nostre suggestive taverne.”“La Pro Loco è molto impegnata nell’estate 2019 – dichiara il presidente Paolo Nenci – dopo l'evento Chiusi's got Talent stiamo lavorando alla seconda edizione della Silent Disco. Quest’anno sarà molto più articolata rispetto allo scorso anno con ben cinque DJ da coinvolgere e quindi cinque tracce diverse in contemporanea che potranno essere ballate. Contiamo di far ballare la città di Chiusi fino all’alba.”Un altro grande evento ormai alle porte sarà l’ottava edizione del Lars Rock Fest che, come ormai da alcuni anni, si svolgerà ai giardini pubblici di Chiusi Stazione dal 5 luglio al 7 luglio ad ingresso gratuito. Anche quest’anno l’organizzazione è riuscita a coinvolgere alcuni dei gruppi più in vista nel panorama rock internazionale tanto che a venti giorni (circa) dall’inizio dell'evento alcune delle strutture del territorio di Chiusi e non solo registrano il sold out. Tre i gruppi più attesi che scateneranno l’adrenalina dei fan: i Metz(primo giorno), Cloud Nothings (secondo giorno) e Wolfmother, band australiana capitanata da Andrew Stockdale. Oltre ai concerti principali l’edizione 2019 del Lars Rock Festa sarà caratterizzata anche da presentazione di libri, mercatini, esibizioni di fumettisti e gruppi che suoneranno intorno a dei falò in tarda notte.Il 5 e 6 luglio a Chiusi Scalo i saldi stagionali saranno attesi con le notti rosa shopping a cura del centro commerciale Chiusinvetrina.L'intero calendario degli eventi dell’estate autunno 2019 della città di Chiusi può essere consultato sul portale www.visitchiusi.it e sul sito dell'ufficio turistico www.prolocochiusi.it oltre naturalmente che sui social network e sui siti delle singole manifestazioni.