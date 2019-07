Regione Toscana: il consigliere Scaramelli fa il resoconto di 4 anni di mandato

A Chiusi Scalo, lunedì 15 luglio ore 20 alla Festa Pd, confronto aperto a tutti e cena di beneficenza in sostegno del centro di ippoterapia per bambini autistici



Resoconto dell’attività legislativa del Consiglio regionale dei primi quattro anni di mandato. Nel senese, alla Festa del Pd di Chiusi Scalo lunedì 15 luglio, il consigliere regionale e presidente della Commissione sanità e politiche sociali farà il punto su quanto fatto dalla Regione Toscana e affronterà le priorità programmatiche dell’ultimo anno di mandato.



L’appuntamento è alle ore 20 (giardini pubblici, via Oslavia) per rendicontare il lavoro svolto in Consiglio regionale e, spiega Scaramelli, “raccontare la lealtà del nostro progetto politico, l'impegno profuso, quanto fatto e quanto ancora è da fare in Toscana per la terre di Siena. In questi quattro anni, 1504 giorni, ho percorso oltre 300.000 km in provincia di Siena e in Toscana per mantenere fede alla fiducia che 15259 persone nel maggio 2015 mi hanno affidato”.



L’occasione di rendiconto e confronto alla tradizionale cena annuale di Stefano Scaramelli vedrà anche la raccolta di beneficenza in sostegno del centro di ippoterapia per bambini autistici della Val di Chiana. L’incontro è aperto a tutti, in particolare a coloro che, in modo unitario, vogliono condividere il lavoro svolto e quanto ancora c'è da fare per il futuro della Toscana. La cena è a menù fisso.