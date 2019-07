Chiusi, iniziati i lavori per la riqualificazione del parcheggio di piazza XXVI Giugno

A Chiusi Scalo prosegue la riqualificazione di piazza XXVI Giugno. Dopo l’installazione dei nuovi giochi per i bambini sono iniziati anche i lavori di manutenzione straordinaria del parcheggio adiacente alla piazza per un valore di circa 85mila euro. In breve tempo saranno realizzati i sottoservizi, nuovi asfalti, nuova segnaletica e, ovviamente, nuovi parcheggi.“Il parcheggio di Piazza XXVI Giugno – dichiarano il sindaco Juri Bettollini e l’assessore Andrea Micheletti – aveva da tempo bisogno di un lavoro importante di riqualificazione. In questi giorni si potranno verificare dei piccoli disagi, ma possiamo garantire che in poco tempo quell’area tornerà più bella e soprattutto più funzionale di prima. Un ringraziamento lo dobbiamo fare ai nostri tecnici comunali, ai professionisti esterni che hanno lavorato al progetto e soprattutto ai nostri operai comunali, che anche con il caldo di questi giorni sono impegnati nel cantiere.”Il nuovo parcheggio continuerà ad essere gratuito e di lunga sosta così da essere utilizzato dai cittadini e dai pendolari per svariate esigenze. Nel progetto dei lavori è prevista anche la realizzazione di cordoli laterali propedeutici anche ai futuri marciapiedi, che saranno realizzati in seguito. Il nuovo parcheggio sarà terminato entro la metà di agosto ovvero nei tempi utili per il montaggio degli stand gastronomici e le strutture previste per la festa dei Ruzzi della Conca che quest’anno si svolgerà, appunto, in piazza XXVI Giugno.