Il verde della Stazione domina il Palio dei Rioni di Montallese

Il Palio dei Rioni di Montallese o Palio delle Rotoballe si è dipinto di verde Stazione e la notte, nella frazione di Chiusi, si è animata di gioia e lacrime per la riconquista di un titolo agognato e cercato metro dopo metro. La gara è stata un completo assolo del Rione in maglia verde che, sfruttando al meglio lo scatto iniziale, ha conquistato la testa della corsa e preziosi metri di vantaggio, che si sono dimostrati determinanti sia per la gestione della gara sia per la vittoria finale. In seconda e terza posizione Borgo e Poggio si sono battuti per la piazza d’onore con Poggio (campioni in carica) che ha inseguito e tentato di tutto per conquistare almeno la seconda piazza, ma che alla fine si è dovuto arrendere e tagliare il traguardo in ultima posizione.“E’ stato un palio avvincente – dichiara il sindaco di Chiusi Juri Bettollini – complimenti ai ragazzi della Stazione per aver riconquistato il titolo di campioni in carica. A Montallese il Palio dei Rioni è una competizione molto sentita ed è veramente bello vedere con quanta passione i nostri ragazzi vivono il momento del palio. Uno degli istanti che ricordo con maggiore piacere è lo scambio di auguri, che gli atleti si fanno prima della gara e le congratulazioni subito dopo. Questo rappresenta la grande umanità e lo spirito genuino dei ragazzi e dell’intera manifestazione; avversari nel momento del Palio, ma amici subito dopo. I complimenti dell’amministrazione comunale non possono, inoltre, non andare anche a tutti i volontari della ASD Montallese e dell’Associazione Volto Amico che hanno organizzato la Festa dello Sport e gestito migliaia di coperti ogni sera. Dai ragazzi che hanno servito ai tavoli, alle donne e agli uomini della cucina e della griglia, allo staff alla cassa tutti si sono impegnati e dati una mano a vicenda. E’ questa la grande forza della nostra comunità, che è in grado di vivere giornate a mille, ma sempre con il sorriso sulle labbra e con una pacca pronta sulla spalla. L’estate di Chiusi non sarebbe la stessa senza le nostre feste popolari, che sono una tradizione da tutelare perché uniscono le generazioni e fanno riscoprire il bello di vivere in un luogo dove le persone trovano ancora bello salutarsi e sorridersi passando una serata in compagnia.”Con la vittoria all’ultimo Palio dei Rioni la Stazione allunga nella classifica di rione più vincente staccando gli altri due di una lunghezza. Il Palio dei Rioni è stato l’epilogo di una delle più belle Feste dello Sport che la frazione di Montallese abbia mai vissuto. Merito di questo anche e soprattutto la cucina che ha attirato centinaia e centinaia di persone ogni sera fino al record di oltre 1100 coperti nella serata di sabato.