Sbottegando, torna la grande festa dello shopping a Chiusi Scalo

A Chiusi Scalo le strade del Centro Commerciale Naturale Chiusinvetrina si animano di shopping. Infatti i negozianti escono dal loro consueto ambiente per proporre gli ultimi articoli della stagione estiva a prezzi eccezionali, nelle caratteristiche bancarelle di Sbottegando. Abiti, scarpe, profumi, borse, gioielli, occhiali delle migliori marche in commercio tutte a prezzi eccezionali, passeggiando sarà l'occasione giusta per fare affari.Questa edizione è dedicata ai bambini con Bambinopoli: un'intera strada, via Isonzo, sarà allestita per il divertimento dei piccoli e non solo con giochi antichi, cantastorie, giocolieri, bolle di sapone e tanto altro per far tornare i bambini a giocare in strada come una volta, per sentire le belle risate che riscaldano il cuore di chi non è più tanto piccolo.Sbottegnado è l'occasione per ritrovare il gusto della passeggiata in centro, per incontrarsi, per fare due chiacchiere e per vivere il paese. Oltre ai nostri numerosi locali che offrono la scelta enogastronomica per ogni gusto, piazza Garibaldi ospita Lo Speluzzico in occasione della festa dei Ruzzi della Conca (30 agosto/8 settembre) nel cuore dello Sbottegando."Con piacere - spiegano gli organizzatori - annunciamo che tornano i nostri amici di Amatrice con la loro bancarella ricca di formaggi, salumi, patate e legumi frutto di una terra tanto amata e vicina al nostro paese."Sbottegando è la festa di tutti e grazie al patrocinio del Comune di Chiusi e alla collaborazione con Banca Valdichiana Credito Cooperativo di Chiusi e Montepulciano e Confesercenti ogni anno si arricchisce e offre ai numerosi visitatori che arrivano anche da più lontano una varietà di iniziative importanti oltre alla scelta merciologica di livello dei nostri negozi.