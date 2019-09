Chiusi, tre 21enni segnalati alla Prefettura per consumo di stupefacenti

hashish

I Carabinieri della Stazione di Chiusi Scalo hanno segnalato alla Prefettura di Perugia quali consumatori di stupefacenti per le conseguenti sanzioni amministrative, tre 21enni di Città della Pieve, due dei quali di origine straniera, tutti gravati da precedenti denunce.Nel corso di un mirato servizio svolto in via Manzoni, i tre sono stati fermati e perquisiti dai militari che li avevano posti sotto attenzione da tempo. I tre avevano complessivamente addosso 12 grammi di, variamente occultati. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire, solo nella casa dell’italiano, ulteriori 2,8 grammi della stessa sostanza.Tra le sanzioni, classica e frequente è la sospensione proprio della patente di guida, in considerazione dei rischi che comporta l’uso di stupefacenti per l’efficienza psicofisica nella conduzione di automezzi. Starà agli uffici della Prefettura valutare quali sanzioni irrogare in relazione alla vicenda.