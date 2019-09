Grande successo per la 10° edizione del Giro del Lago di Chiusi

Vince Alessandro Tartaglini segnando il nuovo record del percorso; prima delle donne Ambra Pucci

Poco più di 60 minuti sono bastati ad Alessandro Tartaglini per completare e vincere (con tanto di record del percorso) la 10ª edizione del Giro del Lago di Chiusi; gara ormai “classica” di fine estate, che ha visto oltre 300 atleti pronti a darsi battaglia sulla linea dello start.Il podio maschile, oltre Tartaglini, ha visto la seconda posizione di Simone Falomi (tempo 01:05:02) e di Emanuele Graziani (vincitore dello scorso anno e adesso terzo con il tempo di 1:05:31). Velocissime anche le donne con Ambra Pucci che si imposta su tutte (tempo 01:16:54), Federica Livi in seconda posizione (tempo 01: 18:15) e Francesca Barneschi (tempo: 01:18:34). La gara, partita e arrivata al lago di Chiusi per una distanza di poco oltre i 18 km, ha percorso alcuni dei tratti più belli della campagna tosco/umbra. Dopo la partenza della gara competitiva sulla linea dello start si sono presentati i “camminatori” della “Passeggiata” che hanno coperto circa dieci km lungo il Sentiero della Bonifica.“E’ stata decima edizione straordinaria – dichiarano il sindaco di Chiusi Juri Bettollini e l’assessore allo sport Sara Marchini – facciamo i complimenti ovviamente agli atleti che hanno partecipato e vinto, ma anche e soprattutto al Gruppo Sportivo Filippide e a tutte le associazioni della nostra città che hanno collaborato nell’organizzazione per aver dato vita ad una bella giornata di sport. Il Giro del Lago di Chiusi è un evento importante al quale teniamo molto, che unisce lo sport alla valorizzazione turistica della nostra città e del nostro territorio. Anche per questo è molto bello vedere tanta partecipazione e anche di grande qualità a conferma che questo evento è ormai nel circuito delle gare alle quali non si può mancare per tutti gli appassionati del settore.”Le premiazioni, che hanno visto la consegna di prodotti tipici del territorio, sono state svolte dal sindaco di Chiusi Juri Bettollini, dal vicesindaco Chiara Lanari, dall’assessore allo sport del Comune di Chiusi Sara Marchini e dal sindaco di Città della Pieve Fausto Risini in veste di Presidente del Gruppo Sportivo Filippide. Il Giro del lago di Chiusi è organizzato dal Gruppo Sportivo Filippide in collaborazione con Sun Trekking e con le associazioni di volontariato della città (Pro Loco, Associazione Terzieri, Associazioni Auser, Associazione Ada, DLF Chiusi, Canottieri Chiusi, Pubblica Assistenza, Lenza Etrusca e Avis) e con patrocinio del Comune di Chiusi.