In autolavaggio lavoratori in nero e un clandestino: attivitÃ  sospesa

Nella giornata di ieri, mercoledì 18 settembre, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Siena e della Stazione di Chiusi Scalo hanno proceduto a una verifica ispettiva presso un autolavaggio di Chiusi.L’attività era finalizzata ad accertare eventuali violazioni della normativa giuslavoristica e ulteriori problematiche eventualmente emergenti dei gestori del Nordafrica. Nel corso degli accertamenti un cittadino libico è stato denunciato in quanto inottemperante a un ordine di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Questore di Roma. L’ordine non può però essere reiterato in quanto è emerso che l’uomo è in procinto di contrarre matrimonio con una cittadina italiana, come ufficializzato presso il locale municipio e formalizzato con le relative pubblicazioni.Nello stesso contesto, un 40enne marocchino è stato invece denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena per aver impiegato in attività lavorative personale clandestino sul territorio nazionale. A carico dell'uomo è stato comminato un provvedimento di sospensione dall’attività d’impresa per aver impiegato alle proprie dipendenze due lavoratori in nero, pari all’intera forza lavoro presente all’atto dell’ispezione.In relazione a tale illecito amministrativo gli verranno inoltre comminate sanzioni pecuniarie fino ad un massimo di 8.000 euro."L’attività ispettiva, come altre precedenti - spiegano i Carabinieri - s’inquadra nell’esigenza di contrastare la triste diffusione del lavoro nero e delle condizioni di sfruttamento che inevitabilmente ne conseguono."