A Chiusi mostra, convegno e catalogo per celebrare la Giornata degli Etruschi in Toscana e le giornate europee del Patrimonio

"(Ri)Scrivere il passato: il nome Etrusco di Chiusi e altre storie" è questo il titolo dell’iniziativa organizzata a Chiusi per sabato 21 settembre, che inizierà con un convegno presso il Teatro P. Mascagni e proseguirà con l'inaugurazione di una mostra al Museo Nazionale Etrusco e nei musei cittadini.L'evento si inserisce nel calendario promosso dal Consiglio Regionale della Toscana in occasione della Giornata degli Etruschi 2019, durante le Giornate Europee del Patrimonio. Durante il convegno sarà presentata la mostra diffusa (le opere sono infatti esposte nei tre musei della città: Museo Nazionale Etrusco, Museo della Cattedrale e Labirinto di Porsenna e Museo Civico La Città Sotterranea) e il relativo Catalogo, che ha visto numerosi contributi di epigrafisti e studiosi del settore ed il cui coordinamento scientifico è stato affidato al direttore del Museo Nazionale Etrusco di Chiusi, Polo Museale della Toscana, Maria Angela Turchetti. L'evento ruota attorno alla rilettura di un frammento di vaso in ceramica a vernice nera conservato al Museo Nazionale Etrusco di Chiusi, databile al III-inizi II sec. a.C., in cui è il riportato il nome etrusco della antica Città di Porsenna (il "Magnus Dux Etruriae", titolo che molti secoli dopo, il 27 Agosto 1569, venne conferito a Cosimo I de'Medici, Granduca di Toscana), nella forma dell'aggettivo "Cleusins". L’attenzione del pubblico sarà catturata dalle testimonianze epigrafiche particolarmente significative della Citta', del territorio e di coloro che vi abitarono in epoca etrusca e romana, dal VII sec. a.C. all'età tardoantica e all'Alto Medioevo.“E' con vera soddisfazione - dichiarano il sindaco del Comune della Città di Chiusi Juri Bettollini e il vicesindaco Chiara Lanari - che organizziamo questo evento grazie alla collaborazione tra più enti e realtà associative; una mostra con catalogo scientifico dedicato ed un convegno permettono di interpretare in maniera originale le epigrafi del passato che conducono alle antiche origini della nostra Città nelle varie epoche, a partire da quella etrusca. Nel ringraziare tutti coloro che a più titolo hanno collaborato alla sua realizzazione, invitiamo quante più persone possibili a partecipare poiché attraverso le testimonianze del passato crediamo che si possano scoprire e riscoprire valori e testimonianze di grande attualità, un'occasione in più per scoprire le molteplici ricchezze della Città di Porsenna e del territorio”“L’aver lavorato insieme e congiuntamente - dichiara il direttore del Museo Nazionale Etrusco di Chiusi - Polo Museale della Toscana - Maria Angela Turchetti - ha significato, in tempi brevissimi, la realizzazione di una mostra, un catalogo e una guida Kids dedicati allo straordinario patrimonio epigrafico chiusino conservato nei musei cittadini, uniti anche dalla 'Musei di Chiusi Card'. E’ un percorso di approfondimento all’interno dell’usuale percorso di visita e un tentativo non convenzionale di rendere comprensibile una materia complessa e per specialisti per fare incuriosire e innamorare dei molteplici messaggi che il passato ci trasmette attraverso un oggetto e la sua iscrizione. Il piacere e la gioia più grande ringraziare tutti coloro che a vario titolo hanno partecipato e condividere, a partire da sabato 21 settembre, con le scuole, i cittadini, gli appassionati e gli studiosi di storia ed epigrafia, questo percorso."La mostra sarà visitabile da sabato 21 settembre a domenica 29 marzo nei musei della città. L'evento è organizzato dal Comune di Chiusi, con il contributo del Consiglio Regionale della Toscana, in collaborazione con il MNEC - Polo Museale della Toscana, Feisct, gruppo archeologico Città di Chiusi, SABAP-SI, Fondazione Orizzonti d'Arte, Università degli Studi Roma 3, Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, Opera laicale della Cattedrale, Coop A.R.A.Per info sulla mostra e sugli orari di visita si possono contattare direttamente i singoli Musei, anche attraverso i canali social. Info Città di Chiusi, eventi e proposte di visita VisitChiusi.it e ufficio turistico Comunale - prolocochiusi.it