82enne in stato confusionale minaccia i parenti con un fucile carico

Attorno alle 23.30 di ieri, lunedì 30 settembre, i Carabinieri sono intervenuti a Chiusi Città dopo essere stati avvisati dalla centrale del 118, per un 82enne aveva minacciato con un fucile carico i parenti che lo erano andati a trovare.I Carabinieri ed i sanitari intervenuti hanno trovato l'uomo in stato confusionale solo in casa poichè la moglie si trova ricoverata presso l'ospedale.Nell'abitazione i militari dell'Arma hanno rinvenuto dieci fucili regolarmente denunciati (uno dei quali carico) e li hanno sequestrati in via cautelare.L'anziano è stato poi ricoverato all'ospedale di Nottola per poter ricevere la necessaria assistenza. I Carabinieri hanno informato le autorità competenti sul fatto che l'uomo fosse in condizioni tali da non potersi autogestire e condurre una vita autonoma.