Università Popolare Città di Chiusi: presentati i corsi per l'anno accademico 2019/2020

In centro storico a Chiusi, presso la sala conferenze di San Francesco, sono stati consegnati i diplomi dell’Università Popolare e presentati i nuovi corsi accademici 2019/2020.L'Università Popolare è una realtà ormai consolidata della cittadina etrusca che, grazie alla sinergia tra Comune, Pro loco e Upter di Roma e con il sostegno di Banca Valdichiana Credito Cooperativo Chiusi Montepulciano e Amici per sempre, propone ogni anno un ventaglio di discipline interessanti da approfondire e scoprire.I nuovi corsi sono stati presentati dal vicesindaco Chiara Lanari, dal presidente della Pro Loco Paolo Nenci e da alcuni dei docenti che saranno impegnati nel prossimo ciclo di studi. Tra i corsi confermati quelli dedicati all'apprendimento di una lingua straniera (inglese, francese, spagnolo), il corso di fotografia, di arte e di storia e ancora i corsi dedicati al benessere (come ad esempio il corso di riconoscimento di piante medicinali oppure il corso di Yoga per bambini e il corso Feldenkrais) e al tempo libero (cucito, makeup e un corso dedicato alla scoperta della birra e della magia in occidente)“Ci prepariamo a vivere un anno di Università Popolare veramente ricco di proposte interessanti – dichiara il vicesindaco di Chiusi Chiara Lanari – grazie alla Pro Loco e ai soggetti che contribuiscono all’organizzazione generale auspichiamo che i corsi siano apprezzati e frequentati da un pubblico importante come avvenuto negli scorsi anni. Siamo molto soddisfatti della crescita di cui è stata protagonista negli anni l'Università Popolare Città di Chiusi, arrivata ad avere una media di oltre 200 iscritti. La formazione e l'apprendimento non finiscano mai e i corsi proposti sono davvero per tutte le età”Alcuni dei corsi proposti nel nuovo anno accademico partiranno già nei prossimi giorni presso la sede dell'Università Popolare nei locali della Casa della Cultura, biblioteca comunale in piazza Vittorio Veneto, mentre altri partiranno da gennaio 2019 fino a primavera inoltrata.Per iscriversi ad uno o più corsi è obbligatorio riempire il modulo di iscrizione online. In caso di non attivazione del corso a causa del non raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto, la quota pagata dagli iscritti sarà interamente rimborsata. L’attestato finale sarà rilasciato a chi ha frequentato almeno il 50%+1 delle lezioni. Per frequentare i corsi è necessario essere soci Proloco.Per maggiori informazioni è disponibile il personale dell’Ufficio Turistico Chiusi aperto dal martedì alla domenica dalle 9.30 alle 12.30 tel. +39 0578.227667 - info@prolocochiusi.it