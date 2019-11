Libriamoci 2019/2020: a Chiusi anteprima affidata al romanzo di Vincenzo Salfi ''Da contrari venti''

L’ottava edizione di Libriamoci 2019/2020 inizierà venerdì 9 novembre con un’anteprima speciale dove sarà presentato il libro “Da vontrari venti” di Vincenzo Salfi. L'evento culturale è organizzato dal Comune in collaborazione con: Fondazione Orizzonti d’Arte, Gruppo Effetti Collaterali, associazione La Goccia, Regione Toscana-RedoS rete documentaria senese, Nati per Leggere, Nati per la Musica, Chiusinvetrina, Museo Civico La Città Sotterranea, Museo Nazionale Etrusco, Opera Laicale della Cattedrale e Gruppo Archeologico.Alla presentazione, che si svolgerà presso la sala conferenze San Francesco alle ore 16.30, interverranno Luciano Lanna, Fabio Di Russo (moderatore), Wido Smeet (direttore del magazine olandese Zuiderlucht e autore del libro Goed Gerei in parte ambientato a Chiusi) nonché l’autore Vincenzo Salfi. Il romanzo, ambientato nel luglio del 1943, narra le vicende di un tempo dove la guerra non è ancora finita, nonostante in molti incautamente lo credano. In un precario equilibrio sulla linea sottile che separa la parte giusta e quella sbagliata, la razionalità e la follia, l’amore e l’orrore, un ragazzo sceglie di combattere per un fascismo già in frantumi e un altro prova a salvarsi giocando al calcio in un campionato mai entrato negli annali. Intanto su un mondo in decomposizione infuria il vento impetuoso della Storia che tutto travolge e tutto cambia, specie i piani degli esseri umani.“L'anteprima dell'ottava edizione di Libriamoci 2019/2020 – sottolinea il vicesindaco del comune della Città di Chiusi Chiara Lanari – è affidata ad un romanzo molto coinvolgente, invitiamo con piacere a partecipare alla presentazione di Da Contrari Venti perché chi non conosce il romanzo di Vincenzo Salfi rimarrà colpito dalla sua interessante trama che aiuterà a riflettere.”Nelle prossime settimane sarà reso noto l’intero programma dell’ottava edizione di Libriamoci.