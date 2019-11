Chiusi, Natale con il Frecciarossa: alta velocità confermata fino al 7 gennaio 2020

La coppia di treni Frecciarossa che ferma nella stazione ferroviaria di Chiusi-Chianciano Terme da giugno 2019 è stata prorogata fino al 7 gennaio 2020. Dopo la prima conferma ricevuta a settembre, il Frecciarossa di Chiusi supera, dunque, un altro esame ottenendo un risultato importante per tutto il territorio. A pesare sulla positiva decisione sono stati in primo luogo i risultati in termini di biglietti venduti da e per la stazione di Chiusi che, nel periodo di attività giugno-novembre, hanno superato quota quindicimila.“Il prolungamento della fermata Frecciarossa nella nostra stazione – dichiara il sindaco di Chiusi Juri Bettollini – è una notizia veramente bella, che conferma la stazione di Chiusi come hub strategico per tutto il territorio della bassa Toscana e dell’Umbria. Oltretutto il prolungamento avviene alla soglia del periodo natalizio da sempre particolarmente favorevole al turismo e questo farà sicuramente la differenza per i tanti operatori che contano proprio sul Natale per dare una sferzata di energia al proprio anno di lavoro. Avevamo detto di avere le carte per essere ambiziosi e siamo veramente soddisfatti che i risultati ottenuti ci abbiano dato ragione. Se questo treno è stato confermato il merito non può che andare a tutto il territorio che si è fatto trovare pronto ad accogliere la grande opportunità del Frecciarossa. Questo risultato è, quindi, frutto di un grande lavoro in sinergia, che adesso non possiamo e non dobbiamo fermare perché abbiamo ancora dei grandi traguardi da raggiungere, primo tra tutti quello di rendere la stazione di Chiusi una fermata fissa per l’alta velocità.”