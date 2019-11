Guppo Pd-Psi di Chiusi: ''Piena fiducia nell'operato del sindaco; dalla minoranza solo attacchi inconsistenti''

"Il Gruppo Consiliare Pd-Psi del Comune di Chiusi, visti i recenti attacchi ricevuti a mezzo stampa dai gruppi di opposizione, intende ribadire la propria piena e completa fiducia nell'operato del sindaco Juri Bettollini e dell'Amministrazione comunale ritenendo pretestuosi e inconsistenti le motivazioni espresse dalla minoranza che, in quattro anni di mandato amministrativo, non ha mai avanzato nessun tipo di proposta politica, arroccandosi dietro alle sole effimere richieste di sfiducia e addirittura dimissioni di un sindaco che gode di piena stima e appoggio di tutta la maggioranza e che nel corso del mandato si è adoperato sempre per il bene della Comunità." Così un intervento del Gruppo consiliare Pd-Psi."Anche in questo caso siamo certi che sia lui che l'intera amministrazione comunale sapranno compiere le scelte migliori a servizio della cittadinanza ascoltando, come sempre fatto sia in Consiglio Comunale sia nelle innumervoli occasioni pubbliche sia giornalmente nei ricevimento alle persone, i cittadini e le loro istanze. Nel merito del procedimento autorizzativo in capo alla Regione Toscana relativo all'insediamento proposto da Acea Ambiente, il clima che si è creato in Città non favorisce un dibattito sereno e istituzionale tale da permettere alle diverse posizioni di confrontarsi in maniera costruttiva per valutare oggettivamente i benefici e le negatività che tale progetto potrebbe avere.Affermiamo dunque, così come sempre da noi ribadito, che terminata l'inchiesta pubblica, scevri da ogni preconcetto, qualora vi fossero ancora dubbi e perplessità relativi al progetto l'amministrazione esprimerà parere negativo come già anticipato dal nostro Sindaco. Un aspetto che forse è sfuggito dal dibattito è che il progetto presentato da Acea Ambiente non è un progetto dell’Amministrazione Comunale ma, al contrario, è un progetto in cui la nostra Amministrazione è chiamata ad esprimere un parere così come gli altri 16 enti coinvolti.Le opposizioni consiliari e i partiti di centrodestra stanno cavalcando e strumentalizzando le posizioni e le legittime perplessità dei comitati di cittadini spostando l'attenzione dalla valutazione del progetto ad un mero e pretestuoso attacco nei confronti del Sindaco e dell'amministrazione comunale rea di dover decidere. In tale clima di bagarre politica dobbiamo continuare ad avere fiducia e rispetto delle istituzioni chiamate ad esprimere pareri e controlli nell'iter procedurale e nelle valutazioni di carattere sociale e amministrativo. È evidente che, al termine dell’inchiesta pubblica, il nostro parere sarà vincolante e terrà sicuramente conto non solo dei pareri degli enti che già oggi esprimono importanti criticità ma anche delle tensioni sociali rilevate in queste ultime settimane. A tale riguardo però ci sentiamo di condannare fortemente chi ha fomentato un clima di così forte tensione strumentalizzando le legittime paure dei cittadini. Per questo, il nostro Gruppo agirà con senso di responsabilità ed assumerà la decisione giusta per riportare serenità e tranquillità nella nostra comunità."