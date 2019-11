Scaramelli (IV): ''Chiusi, Acea si fermi''

L'appello del consigliere regionale alla multiutility romana presente a Chiusi



No al carbonizzatore e alla non condivisione di processi e progetti che riguardano non solo la città di Chiusi ma un territorio molto più ampio. A dirlo è il consigliere regionale di Italia Viva Stefano Scaramelli che si rivolge direttamente alla multiutility romana affinché si fermi. “Quello che la comunità sta chiedendo non va soltanto ascoltato ma assecondato – dice Scaramelli –. Non è sufficiente quello che è stato fatto fino ad adesso. Bisogna tenere conto delle osservazioni che un Comitato nato in modo spontaneo ha sollevato e sta sollevando e azzerare quanto fatto fino ad adesso. Acea deve interrompere la procedura di Via e chiederne il ritiro".



Per Scaramelli Acea, che è proprietaria del terreno, “deve acquisire consapevolezza che occorre fermarsi. Non ci sono le condizioni per procedere. Non compete a me esprimere giudizi nel merito ma sento il dovere di fare un appello e sono fiducioso che nelle prossime ore possa essere presa in piena considerazione questa mia proposta. Un'area di 10 ettari dove è possibile edificare migliaia di metri cubi può e deve offrire, generare, processi di sviluppo economico ben più rilevanti in termini occupazionali dentro logiche di crescita responsabile e sviluppo sostenibile".