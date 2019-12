Chiusi: lunedì 9 dicembre terza audizione generale inchiesta pubblica su progetto Acea

Il Comune di Chiusi informa che la terza audizione generale (audizione straordinaria rispetto al calendario iniziale previsto) dell’inchiesta pubblica relativa al procedimento di Via nonché al rilascio di provvedimenti autorizzativi relativi al “Progetto impianto recupero fanghi biologici prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane per produzione bio-lignite” è convocata per lunedì 9 dicembre dalle ore 18.00 alle ore 21.00 presso il Teatro P. Mascagni di Chiusi.Il programma della seduta prevede le controdeduzioni del proponente ed eventuale interlocuzione fra i tecnici del proponente e i tecnici dei comitati. Sono ammessi a partecipare all’audizione il proponente, gli estensori del progetto e dello studio di impatto ambientale, i soggetti competenti in materia ambientale, i soggetti che abbiano presentato osservazioni nell’ambito del procedimento autorizzativo in corso e coloro che erano presenti e sono stati registrati nel corso delle udienze precedenti. E’, inoltre, ammesso a partecipare chiunque ne faccia richiesta almeno 48 ore prima dell’audizione generale.Le richieste di partecipazione devono essere presentate entro le ore 18.00 del 7 dicembre 2019 con una delle seguenti modalità: comunicazione indirizzata al Comune di Chiusi a mezzo PEC al seguente indirizzo protocollo.chiusi@legalmail.it, o a mezzo fax al seguente numero 0578/227864 o per posta ordinaria al seguente indirizzo Comune di Chiusi Piazza XX Settembre, 1. Il presente avviso è pubblicato a cura dell’Autorità competente, sul sito internet della Regione Toscana all’indirizzo www.regione.toscana.it/via nonché, a cura del Comune di Chiusi, nell’Albo Pretorio del Comuni medesimo