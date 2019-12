Maltrattamenti in famiglia, 45enne allontanato dalla casa familiare

I Carabinieri della Stazione di Chiusi, hanno eseguito ieri, lunedì 16 dicembre, la misura dell’allontanamento dalla casa familiare, provvedimento cautelare personale emesso dal GIP presso il Tribunale di Siena, nei confronti di un 45enne romeno, disoccupato, residente nella città etrusca.Il provvedimento notificato ieri discende da una circostanziata denuncia querela presentata presso la caserma dei Carabinieri due settimane prima dalla 41enne moglie dell’uomo, anche lei romena, sottoposta nel tempo a trattamenti vessatori tali da configurare il reato di maltrattamenti in famiglia.Una serie di verifiche successivamente eseguite dai militari hanno consentito di dimostrare l’attendibilità delle asserzioni della donna e la circostanza che la convivenza si fosse resa impossibile, senza grave rischio per l’incolumità della stessa. Tale aspetto è risultato essere decisivo per l’emissione della misura cautelare.L’uomo dovrà trovarsi un altro tetto lontano dalla casa familiare, mentre la donna verrà assistita dalle strutture esistenti che intervengono in questi casi, anche per la gestione dei profili psicologici. I Carabinieri vigileranno a tutela della sicurezza della vittima.