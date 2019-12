Iniziati i lavori agli ex lavatoi di Chiusi

A Chiusi Città sono iniziati i lavori di recupero architettonico e culturale degli ex lavatoi adiacenti a Porta Lavinia. prevede di riqualificare l’intero comparto consolidando le strutture murarie esistenti (muro perimetrale, vasche e archi), la realizzazione di una nuova copertura, che riprenderà quella originale ma sorretta da una struttura in ferro e con elementi in acciaio (completamente indipendente dalle murature esistenti) che riprenderà la stessa conformazione di quella originale, ma con andamento curvilineo a sbalzo e manto in rame. La chiusura delle arcate avverrà con vetrate in parte apribili ed altre fisse. Per quanto riguarda l’esterno sarà realizzata una nuova pavimentazione drenante nella zona perimetrale del fabbricato e con piantumazione di cespugli e piccoli arbusti nonché l’installazione di un impianto elettrico e di ricircolo dell’acqua nelle vasche. Al fine di permettere la fruizione del manufatto e anche l’organizzazione di eventi è prevista, inoltre, la realizzazione di una pedana vetrata da porre al di sopra di una vasca così da lasciare visibile l’intera struttura e l’acqua ripristinata.“Gli ex lavatoi di Chiusi Città – dichiarano il sindaco Juri Bettollini e l’assessore ai lavori pubblici Andrea Micheletti – diventeranno un luogo di arte e di aggregazione. Il progetto è veramente elegante e riqualificherà uno dei principali punti di accesso al centro storico. In questo spazio ci immaginiamo la realizzazione di varie iniziative come ad esempio mostre fotografiche e di pittura o comunque in generale pensiamo che potrà diventare un punto di riferimento per la vita culturale e sociale della città. Auguriamo buon lavoro alla ditta di Castiglione del Lago che sta eseguendo i lavori e auspichiamo che i tempi possano essere rispettati perché non vediamo l’ora di vedere il risultato finale.”Le spese a copertura dell’intervento sono sostenute dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) che con l’ex ministro Luca Lotti ha stanziato 490 mila euro di risorse. Il finanziamento è arrivato grazie anche per la rilevanza storica dell’area e del fabbricato stesso. Una volta completati i lavori saranno installati anche dei pannelli informativi con notizie riguardanti le città etrusche con particolare attenzione alle influenze culturali, architettoniche, artistiche, economiche, finanziarie, commerciali e religiose che hanno contraddistinto questa civiltà.