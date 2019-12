Auguri di Natale a ritmo di Gospel al Mascagni di Chiusi

Toscana Gospel Festival fa tappa a Chiusi sabato 21 dicembre con i New Millennium Gospel Singers

L'Amministrazione comunale di Chiusi, la Fondazione Orizzonti d’Arte e Banca Valdichiana coglieranno l’occasione per augurare buone feste al buffet di auguri in Sala Carloncelli.Si colloca al centro della rassegna musicale Toscana Gospel Festival, la serata del 21 Dicembre 2019 al Teatro Mascagni di Chiusi. I New Millennium Gospel Singers si esibiranno sul palco del teatro chiusino, in apertura delle festività natalizie. L’evento sarà l’occasione per Amministrazione Comunale della Città di Chiusi, Fondazione Orizzonti d’Arte e Banca Valdichiana, di brindare assieme agli spettatori e scambiarsi gli auguri di buon natale e felice anno nuovo.Quella dei New Millennium Gospel Singers è una formazione che raccoglie alcuni fra i migliori talenti della musica gospel internazionale, in un eccezionale accostamento di voci e timbri dalle sfumature profonde. Nato nel 2000 per festeggiare il Nuovo Millennio, il gruppo è stato formato dal genio del Reverendo Keith Moncrief già creatore e leader di gruppi di fama mondiale. I The New Millennium hanno al loro attivo centinaia di concerti in tutta Europa, in una strepitosa ascesa verso il successo. Accanto agli arrangiamenti più moderni del gospel contemporaneo non mancheranno i temi tradizionali nelle sue versioni più amate dal grande pubblico, in un bland di musica coinvolgente ed emozionante che arriverà diritto al cuore dell'ascoltatore coinvolto in un dialogo interattivo sin dai primi brani.Per informazioni sui biglietti è possibile chiamare al numero 345 9345475 o scrivere al l’indirizzo mail biglietteriafondazione@gmail.com. Si può fare riferimento agli stessi contatti per prenotare il buffet di auguri che sarà allestito al termine dello spettacolo presso il ridotto del Teatro Mascagni, Sala Roberto Carloncelli, al costo di 8 € per gli abbonati e 10 € per i non abbonati, frutto della collaborazione tra Fondazione Orizzonti d’Arte e Cotton’s Bar, Il Grillo è Buoncantore, Il Pesce d’Oro, la Locanda delle Scuderie e le Cantine Ravazzi. I biglietti dello spettacolo sono disponibili anche online su circuito ciaotickets.com