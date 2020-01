Chiusi, lavori in corso a Giovancorso per collegare gli scarichi fognari al depuratore di Pian delle Torri

E’ iniziato da Giovancorso, in corrispondenza dell’intersezione con la SP326, il progetto di Nuove Acque che permetterà di allacciare il sistema fognario di quattro zone del Comune di Chiusi (Giovancorso, Montallese, Rione Carducci e Chiusi Scalo zona Chianetta) al depuratore di Pian delle Torri, che si trova in prossimità del lago di Chiusi. I lavori, aventi un quadro economico di 270 mila euro, permetteranno di eliminare tutti gli scarichi fognari liberi della zona e di collegarli, grazie a una nuova tubazione, al depuratore di Pian delle Torri.“I lavori che si stanno svolgendo nella frazione di Giovancorso – dichiara il sindaco di Chiusi Juri Bettollini – rappresentano un intervento molto importante che rientra nel piano industriale di Nuove Acque, che ringraziamo per aver dato priorità a questo intervento che di fatto rappresenta il primo passo di tre opere che completeranno il progetto di disinquinamento ambientale del Lago di Chiusi. La conclusione dei lavori porterà un notevole beneficio a tutto il territorio della frazione in quanto gli impianti fognari della zona saranno collegati con il depuratore di Pian delle Torri attuando, finalmente, un adeguato sistema di depurazione per l’agglomerato urbano del territorio. Comprendiamo che lo svolgimento dei lavori provocherà alcuni disagi soprattutto per la viabilità di accesso alla frazione di Montevenere, ma chiediamo di avere pazienza in quanto i lavori avranno una durata abbastanza contenuta e apporteranno un notevole beneficio sia per i cittadini sia per la salvaguardia dell’ambiente della nostra città.”Al termine di questi lavori il progetto di collegamento del sistema fognario del territorio di Chiusi al depuratore di Pian delle Torri proseguirà con gli interventi a Rione Carducci, a Montallese e a Chiusi Scalo (zona Chianetta).