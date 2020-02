Attorno alle 22 di ieri sera, sebato 8 febbraio, in via Cassia Aurelia a Chiusi Scalo, un uomo con il volto parzialmente travisato da collarino e cappuccio, armato di un coltello, ha perpetrato una rapina ai danni di una tabaccheria, rinchiudendo successivamente il titolare in un ripostiglio e dandosi poi alla fuga con l'incasso di circa 2mila euro. Sul fatto stanno indagando i militari dell'Arma dei Carabinieri.