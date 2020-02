Incontro con Sara Vargetto a Chiusi

Sabato 15 febbraio alle ore 10.30, presso l’auditorium “La Villetta” a Chiusi Città, si svolgerà l’incontro con Sara Vargetto bambina di undici anni che combatte l’artrite idiopatica giovanile (AIG) che la costringe per la maggior parte del tempo in sedia a rotelle ma con una grande passione per lo sport . Presso la Fondazione Santa Lucia a Roma, Sara, insieme ai suoi compagni della squadra Giovani e Tenaci, pratica nuoto, pallacanestro (passione scoperta per caso arrivando in palestra prima del solito e guardando gli altri ragazzi giocare), palestra e la corsa assieme al padre.



“L’incontro con Sara – dichiara l’assessore allo sport Sara Marchini – sarà sicuramente un momento con il quale toccheremo con mano il lato più bello e positivo dello sport. Una bambina di soli dieci anni insegnerà a tutti noi come affrontare le sfide che ogni giorno la vita ci pone di fronte con uno spirito diverso. Basterà guardarla per capire quanta forza ci può essere in una bambina che reagisce con una straordinaria gioia di vivere alle difficoltà della malattia. Ringraziamo Sara e la sua famiglia per aver accettato di partecipare a questo incontro che sarà sicuramente emozionante. Sara non vediamo l’ora di vederti e ascoltare le tue parole.”



La mattinata con Sara Vargetto, a cui parteciperanno le prime e seconde classi della Scuola Secondaria di Primo Grado, rientra nell’ambito del progetto "Il bello dello sport" in corso di realizzazione con l'Istituto Comprensivo Graziano da Chiusi e fa parte delle iniziative organizzate in occasione dell’anno dello sport della Città di Chiusi e promosso dal Comune assieme a tutte le società sportive di Chiusi, un ringraziamento particolare a Mirco Solfanelli e il Gruppo Sportivo Filippide per aver contatto la famiglia Vargetto.