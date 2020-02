Grande successo per il Carnevale dei Ragazzi a Chiusi Stazione; martedì bis in centro storico

La 68ª edizione del Carnevale dei Ragazzi di Chiusi è stata un vero e proprio successo con le strade di Chiusi Stazione inondate di persone mascherate e festanti. La sfilata, aperta dalla Filarmonica Città di Chiusi in abiti pirateschi, è stata seguita da centinaia di persone che per tutto il pomeriggio hanno dato vita ad una grande festa di colori e allegria. Come ogni anno la caratteristica peculiare del Carnevale dei Ragazzi è stata l’allestimento di carri allegorici e gruppi mascherati che, con ironia e tipica visciaia chiusina, hanno trattato alcuni temi di stringente attualità sia locale sia nazionale: la tutela dell’ambiente, la questione della fusione di Banca Valdichiana e il progetto Acea.“A Chiusi la tradizione del carnevale è entrata nel cuore delle persone -dichiara il sindaco di Chiusi Juri Bettollini – ed è bello vedere che, con grande semplicità, si trova ancora il piacere di mascherarsi, di prendersi in giro e di ridere colorando di allegria le strade della città. Il ringraziamento e i complimenti di tutta l’amministrazione comunale non possono che andare agli organizzatori, ai volontari, alle associazioni, alla Filarmonica Città di Chiusi, alla Young Band, alle insegnanti, ai genitori e a tutti i ragazzi e bambini che si sono mascherati e che hanno colorato le vie della nostra bella città.”Alla fine della sfilata il Carnevale dei Ragazzi è proseguito in piazza XXVI Giugno con il concerto della Young Band. Domani (martedì 25 febbraio) il Carnevale tornerà per la sfilata e la festa in centro storico a partire dalle ore 15.00. Il Carnevale dei Ragazzi è organizzato dal Comune di Chiusi, Associazione Ragazzi in Gamba, Banca Valdichiana, Associazione Volto Amico, Fondazione Orizzonti d’Arte, Filarmonica Città di Chiusi, Gruppo Volontari carri Allegorici, Coopersport e in collaborazione con: Scuola Infanzia Sacro Cuore, Istituto Comprensivo Graziano da Chiusi, Associazione Pubblica Assistenza, Auser Chiusi Città, Chiusi Scalo e Macciano, Associazione ADA, vari gruppi sportivi e Associazione Chiusinvetrina.