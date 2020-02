A Chiusi Scalo arriva la 26ª edizione di Sbotteganto e fa il suo debutto ''I sapori di Porsenna''

Chiusi Scalo si prepara ad accogliere le bancarelle e i tanti visitatori di Sbottegando ormai giunto alla sua 26ª edizione sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo.Un format di successo quello proposto dall'associazione dei commercianti, Chiusinvetrina, con i negozi che in occasione della fine dei saldi propongono i propri articoli a prezzi scontati in una sorta di mercatino realizzato con le caratteristiche bancarelle.La rete commerciale di Chiusi Scalo è famosa per la grande varietà merceologica, per la professionalità dei negozianti e l'esperienza che li contraddistingue, a Chiusi Scalo “trovi tutto”, questo era un vecchio slogan ma ancora attuale.La poliedrica associazione dei commercianti che ogni anno propone novità tra i propri eventi, per il 2020 ha pensato a qualcosa che unisse il territorio, i ristoranti e i commercianti presentando la prima edizione di "I sapori di Porsenna'', dove i ristoranti di Chiusi presenteranno piatti e sapori della tradizione, il tutto accompagnato da musica dal vivo con la collaborazione del musicista Igor Abbas (con i No Trip For Cats e Erica Candelaresi).Chiusinvetrina pensa anche ai più piccoli: infatti durante tutta la manifestazione un'intera via sarà dedicata ai bambini con tanti giochi e lo Sbottegando dei Piccoli, con uno spazio dove i bambini potranno scambiarsi i giocattoli.Ospite d'onore di questo Sbottegando, come ormai da tanti anni, è Sandro con i suo fantastici prodotti tipici di Amatrice che parteciperà al mercatino.Chiusinvetrina anima con gli eventi che organizza le strade del suo centro commerciale naturale durante tutto l'anno con la collaborazione dell'amministrazione del Comune della Città di Chiusi, della Banca di Credito Cooperativo di Chiusi e Montepulciano e con l'associazione di categoria Confesercenti.