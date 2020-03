Covid-19, Chiusi: scuola primaria chiusa per 15 giorni, per 4 giorni tutte le altre

Il sindaco di Chiusi, Juri Bettollini, ha disposto con due ordinanze emesse oggi, mercoledì 4 marzo, la chiusura delle scuole del territorio comunale come misura profilattica contro la diffusione dell’infezione da Covid-19, SARS-COV-2 (Art.50 del D.Lgs.267/2000).



L'ordinanza 52, dispone "la chiusura, in via cautelativa del plesso della scuola primaria (elementare) di Chiusi Scalo del Comprensivo Graziano da Chiusi per 15 giorni dal 4/3/2020 al 18/3/2020 incluso."



L'ordinanza 53 dispone la chiusura per 4 giorni di tutte le altre scuole e servizi educativi: "Chiusura, in via cautelativa delle scuole di ogni ordine e grado, incluso i servizi educativi per la prima infanzia (nido e sezione primavera) per giorni 4, dal 4/3/2020 al 7/3/2020 incluso".