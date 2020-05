L’anno dello sport di Chiusi esteso al 2021

Il 2020 per Chiusi doveva essere l’anno dello sport con manifestazioni ed eventi che si sarebbero dovuti succedere uno dopo l’altro. L’avvento dell'emergenza sanitaria Coronavirus però ha stravolto i piani e, proprio come avvenuto per le Olimpiadi di Tokyo 2020, anche l’anno dello sport di Chiusi è stato in parte rimandato al 2021 in modo da permettere organizzazione e svolgimento, di tutte le iniziative, in completa sicurezza. Infatti, il titolo di Comune Europeo dello Sport è stato esteso per tutto il 2021 grazie alla proposta della Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport Aces Europe e in pieno accordo con il Comune della Città di Chiusi e con tutte le associazioni sportive della città.



“Per la nostra città la parola sport fa rima soprattutto con socialità e inclusione – dichiara l’assessore allo sport Sara Marchini – è per questo che abbiamo accolto con favore la possibilità di estendere le iniziative legate al titolo di Comune Europeo dello Sport anche al prossimo anno. Tutte le società sportive della nostra città si sono dimostrate subito comprensive, disponibili e propositive ad accogliere il cambiamento di programma e per questo non possiamo che ringraziarle. Anche la Federazione Aces Europa si è mostrata attenta alle esigenze delle comunità, che come la nostra, hanno investito tanto impegno per ottenere il titolo e per questo anche a loro va il nostro ringraziamento. Come Città di Chiusi abbiamo sempre guardato allo sport come uno dei principali mezzi in grado di abbattere le barriere umane della diversità e dell’inimicizia e per questo abbiamo puntato sulla promozione della pratica sportiva soprattutto a livello giovanile. Allo stesso tempo risorse importanti sono state investite negli impianti sportivi della città che oggi risultano essere moderni e idonei alle necessità sportive delle nostre società che ringraziamo per la gestione che svolgono annualmente. Ovviamente non vediamo l’ora di ripartire e di rivivere le emozioni che solo lo sport sa trasmettere, ma non possiamo prescindere dal fare tutto in sicurezza. Adesso è il momento della pazienza, ma siamo certi che il 2021 sarà un anno dello sport coinvolgente come non mai.”