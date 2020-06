Chiusi, ripartiti i lavori al palazzetto della Pania

In località Pania, a Chiusi Scalo, sono ripartiti i lavori di sistemazione esterna del nuovo palazzetto dello sport. Gli interventi porteranno alla realizzazione di: una vasca di laminazione necessaria per la messa in sicurezza idraulica dell’area sportiva vista la prossimità del torrente Tedesca, un parcheggio pavimentato frontale e a lato dell’ingresso del Palazzetto comprendente circa 90 posti d’auto, un impianto di illuminazione a servizio del parcheggio, una recinzione per delimitare l’area sportiva e il completamento della strada di accesso all’impianto attraverso una nuova pavimentazione in asfalto e la realizzazione di una nuova linea di illuminazione pubblica a bordo strada.“La ripartenza dei lavori – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Andrea Micheletti – è un fatto importante e che speravamo si verificasse al più presto vista l'importanza che ha l’opera per lo sviluppo della pratica sportiva sia nel nostro Comune sia nel territorio, soprattutto nel particolare periodo storico che stiamo vivendo dove si fa sempre più determinante la presenza di più impianti sportivi. Auspichiamo che i lavori procedano speditamente in modo da poter sfruttare i nuovi spazi già per il prossimo anno quando la nostra città sarà protagonista di eventi sportivi in veste di Comune europeo dello sport. I lavori che sono in corso, insieme a quanto già fatto nei mesi passati, permetterà una fruizione dell’impianto sportivo oltre che più comoda anche in sicurezza. Proprio su quest’ultimo aspetto come amministrazione abbiamo concentrato gli sforzi cercando garanzie e rassicurazioni in ogni fase del progetto così che, una volta finito, il nuovo impianto possa essere negli anni un punto di riferimento per la storia sportiva, professionistica e non, della città.”Terminati gli interventi esterni (la stima prevede cinque mesi di lavori) prima dell’apertura sarà necessario completare anche alcuni interni per i quali è in corso un’istruttoria da parte del CONI al fine dell’assegnazione di risorse per 205mila euro circa del “Fondo Sport e Periferie”. Il procedimento è già in fase avanzata ed è già arrivato anche il parere favorevole del CONI stesso che ha visitato l’impianto. Le risorse porteranno alla sistemazione degli spogliatoi e locali di servizio esistenti, la realizzazione di un nuovo pavimento nella zona antistante i servizi igienici pubblici e altre opere da eseguire sull’area esterna di pertinenza della struttura sportiva con lo scopo di raccogliere e regimare le acque meteoriche attraverso un adeguamento ed ampliamento della zona pavimentata.