Si fa spedire per posta 56 grammi di marijuana: denunciato dai Carabinieri di Chiusi per detenzione ai fini di spaccio

Un 25enne è stato denunciato a Chiusi dai Carabinieri della locale Stazione per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.Il giovane, di Montepulciano, è stato fermato da una pattuglia dell'Arma mentre si trovava alla guida della propria autovettura per un normale controllo nel corso del quale i militari hanno però avvertito il classico odore pungente di cannabinoidi. Perquisita l'autovettura, è stata così ritrovata una busta in carta da lettera avvolta nel pluriball (gli schioppetti in plastica) che il 25enne aveva appena ritirato presso l'ufficio postale di Chiusi Scalo.All’apertura del pacchetto, compiuta alla presenza del giovane, i militari dell’Arma hanno rinvenuto 56 grammi di marijuana, che sono stati inviati per le necessarie analisi tossicologiche al LASS (Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti) dei Carabinieri di Grosseto.Il 25enne ha dichiarato ai militari di aver acquistato la sostanza stupefacente su internet e ha collaborato fornendo indicazioni per le possibili future indagini, ed è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena, per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, anche in virtù del fatto che nella sua abitazione è stato rinvenuto un bilancino di precisione.