Chiusi, da lunedì 22 giugno ripartono i centri estivi per bambini

Da lunedì 22 giugno a venerdì 14 agosto si svolgeranno i “Centri Estivi 2020” del Comune della Città di Chiusi pensati per i bambini dai 3 agli 11 anni di età.I centri estivi saranno organizzati in due tipologie secondo l’età dei bambini con turni bisettimanali per bambini in età di scuola dell’infanzia (3-5 anni) e turni bisettimanali per bambini in età di scuola primaria (6-11 anni). Nello specifico per i bambini dai 3 ai 5 anni sono previsti tre turni: turno A (1-17 luglio compresi, 3 luglio chiuso per santo patrono); Turno B (20-31 luglio); Turno C (3-14 agosto). Per i bambini dai 6 agli 11 anni, invece, sono previsti quattro turni: Turno 1 (22 giugno-02 luglio); Turno 2 (06-17 luglio); Turno 3 (20-31 luglio); Turno 4 (3-14 agosto). I campi estivi si svolgeranno con tutta probabilità presso la scuola dell’infanzia di Chiusi Scalo (Bagnolo) e presso la scuola dell’infanzia di Chiusi Città per i bambini dai 3 ai 5 anni mentre i bambini dai 6 agli 11 anni avranno a disposizione gli spazi della Scuola Primaria di via Oslavia (turno 1) e la tensostruttura San Francesco a Chiusi Città per gli altri turni. I bambini che parteciperanno saranno monitorati da educatori professionisti che organizzeranno le attività ludico/motorie in piccoli gruppi in modo da garantire la massima sicurezza e osservanza delle norme anti Covid-19.“Organizzare i centri estivi quest’anno non è stato facile, ma siamo soddisfatti di aver organizzato un programma che darà una risposta efficace sia alle esigenze dei genitori sia alla voglia di giocare e socializzare dei bambini – dichiara l’assessore all’istruzione Sara Marchini –. Il primo ringraziamento va a tutti gli uffici comunali che hanno lavorato al programma e che hanno trovato le migliori soluzioni per organizzare dei Centri Estivi dove i bambini ritroveranno il senso della normalità dopo i lunghi mesi del lockdown. Un ringraziamento anche all’Istituto Comprensivo che sta lavorando per mettere a disposizione gli spazi. La socializzazione è un aspetto determinante nel processo di crescita di un bambino che quest’anno avevamo il compito di trattare ancora con più delicatezza perché le restrizioni dovute al virus hanno colpito soprattutto le generazioni più giovani, che si sono trovate a vivere una condizione assolutamente anomala rispetto alla quotidianità della scuola e degli amici. Il nostro auspicio è che più famiglie possibili possano usufruire dei Centri Estivi 2020 e per questo come amministrazione comunale, in attesa dei finanziamenti del Governo, abbiamo deciso di implementare le risorse messe a disposizione dalla Regione Toscana con altre risorse del bilancio comunale per garantire l’organizzazione del servizio e tariffe agevolate. Invitiamo a contattare gli uffici comunali e a presentare la domanda.”La domanda di iscrizione ai Centri Estivi deve essere presentata esclusivamente attraverso posta elettronica all’indirizzo protocollo.chiusi@legalmail.it. Gli uffici possono essere contattati telefonicamente al numero 0578.223643 oppure per posta elettronica all’indirizzo cultura@comune.chiusi.si.it