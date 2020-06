Matteo Renzi presenta a Chiusi il suo libro ''La mossa del cavallo. Come ricominciare, insieme''

Matteo Renzi torna nelle terre di Siena. Il senatore ed ex premier sarà a Chiusi lunedì 22 giugno, ore 18, per la presentazione del suo libro "La mossa del cavallo. Come ricominciare, insieme" (Marsilio). Appuntamento nel giardino dell'albergo Il Pino, all'uscita del Casello autostradale di Chiusi. Al centro dell'incontro, a cui prenderanno parte anche gli esponenti senesi di Italia Viva, fra cui il capogruppo in Consiglio regionale Stefano Scaramelli, la crisi del Coronavirus che può essere trasformata in un'opportunità nei prossimi dieci anni."C'è spazio per far politica - sostiene Matteo Renzi nel suo libro -. Il virus è il populismo, il vaccino è la politica". Secondo Renzi l'Italia può utilizzare la stagione post Covid19 come la più grande opportunità per cambiare tutto. È questa la ‘mossa del cavallo. "Abbiamo i soldi dell'Unione europea, mettiamo le idee" dice Renzi.La tesi del libro è rappresentata anche nella copertina dove campeggia la statua di Gian Lorenzo Bernini che rappresenta Enea, l'eroe che vuole salvare il padre Anchise, la generazione precedente. Ma c'è anche il figlio, Ascanio, che rappresenta la generazione dei giovani, che saranno quelli che pagheranno di più per questa crisi.Per prendere parte alla presentazione del libro è necessario attenersi alle regole di sicurezza, di distanziamento sociale e portare la mascherina.