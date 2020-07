Umbria strategica per la fermata Frecciarossa a Chiusi

“E’ veramente bello e importante constatare che la fermata del Frecciarossa alla stazione di Chiusi sia vista come un’opportunità di sviluppo turistico da parte sia dei territori toscani sia umbri. Il successo o meno del Frecciarossa dipende, infatti, dalla capacità di credere in un progetto comune di rilancio basato su una strategia di promozione sinergica mirata a valorizzare le peculiarità di un territorio vasto, che supera i confini regionali." Così il sindaco di Chiusi, Juri Bettollini.



"A questo proposito oltre a ringraziare tutto il territorio della Toscana del Sud e naturalmente l’azione determinante della Regione Toscana che con l’assessore Ceccarelli ha garantito i collegamenti verso Siena e verso la Val d’Orcia è importante sottolineare la collaborazione di tutti i sindaci del Trasimeno e dei consiglieri regionali Andrea Fora e Simona Meloni che con grande concretezza e lungimiranza hanno chiesto alla presidente Tesei di lavorare per instituire un collegamento tra Chiusi e Perugia in concomitanza con il Frecciarossa nella nostra stazione.



Una navetta di collegamento con il capoluogo umbro, messa a servizio idealmente per tutti i cittadini della Valnestore, rappresenterebbe sicuramente un elemento che potrebbe fare la differenza sia per i numeri che Trenitalia si aspetta per confermare la fermata anche nei prossimi anni sia per il rilancio turistico della Regione Umbria e in particolare del Trasimeno che, proprio come la Toscana del Sud, è stato un territorio troppo spesso penalizzato dal punto di vista dei collegamenti.



La stagione turistica post pandemia rappresenta una sfida molto difficile, ma la Toscana e l’Umbria hanno tutti gli strumenti necessari per uscirne a testa alta tutelando il lavoro e la dignità di tante persone che vivono proprio di turismo. Il Frecciarossa può essere, veramente, una freccia in più nella faretra dei nostri territori e per questo auspichiamo che la presidente Tesei e la giunta della Regione Umbria accolga favorevolmente la proposta dei consiglieri Meloni e Fora dando vita ad un’azione che non ha colore politico perché il treno lo ribadiamo sempre non è né di destra né di sinistra, ma che è spinta solo dalla volontà di iniziare un cammino di sviluppo dei territori a vantaggio dei cittadini.”