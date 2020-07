Chiusi festeggia la patrona Santa Mustiola: venerdì 3 luglio la benedizione e lo spettacolo pirotecnico al lago

La città di Chiusi, nonostante il periodo e con tutte le accortezze del caso, non rinuncia a celebrare e festeggiare la santa patrona, Santa Mustiola. Il programma, coordinato dal Comitato festeggiamenti Santa Mustiola, e già iniziato da qualche giorno con l’inaugurazione della mostra “Tempo e Mistero” di Gianfranco Gobbini al Museo della Cattedrale (visitabile fino a novembre prossimo), la presentazione del libro “I monaci Silvestrini e la Toscana” e la passeggiata di Santa Mustiola dalla chiesa di Cesareto di Paciano alla cattedrale di Chiusi, proseguirà questo pomeriggio (2 luglio) alle ore 18.00 con l’apertura solenne dell’Urna della Patrona che si svolgerà, come da consuetudine, presso la cattedrale di San Secondiano dove si svolgerà, alle ore 21.15, anche una sacra rappresentazione dal titolo “Parola, voce, musica, luci e quadri in Cattedrale”.Domani, venerdì 3 luglio, per l’intera mattinata, oltre alle sante messe delle ore 8.30 e delle ore 11.00, si svolgerà il “Mercatino della solidarietà Don Pierluigi Grilli” all'interno del Palazzo Vescovile, in Piazza Duomo. Nel pomeriggio, alle ore 17.00 l’appuntamento sarà con “Santa Mustiola tra arte e religione” ovvero una particolare visita guidata al Museo della Cattedrale e del Duomo di Chiusi curata dal Museo della Cattedrale e Labirinto di Porsenna con la cooperativa Il Labirinto.Alle ore 21.30, invece, i festeggiamenti si sposteranno al lago di Chiusi con la “Traversata del Lago” con l’immagine della santa cui seguirà la benedizione e lo spettacolo pirotecnico (posti limitati secondo la normativa Covid-19). Terminato lo spettacolo pirotecnico, alle ore 23.30 circa, presso il Duomo di Chiusi si svolgerà la celebrazione della “Chiusura dell’Urna” di Santa Mustiola con la benedizione della città. La mattina seguente (4 luglio) alle ore 7.00, i festeggiamenti proseguiranno con il concerto della Filarmonica Città di Chiusi al lago, in località Sbarchino (posti limitati secondo normativa Covid-19) e con la benedizione dell’immagine di Santa Mustiola.