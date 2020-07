Nuove Acque ha programmato per lunedì 6 luglio un intervento di collegamento della nuova rete idrica in via Piave a Chiusi.Dalle 8.30 alle 16.30, potranno quindi verificarsi momentanee (e non continuative) interruzioni dell’erogazione idrica in via Piave e via Massimo d’Azeglio.Ripristinando il servizio, potranno verificarsi momentanee uscite di acqua torbida.