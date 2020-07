Nuove Acque ha programmato un intervento di manutenzione della rete idrica in via delle Torri a Chiusi.Dalle 8.30 alle 16.30, si potranno verificare momentanee (e non continuative) interruzioni dell’erogazione idrica in via Garibaldi, via Torri del Fornello, via Lenin, via Sereni, via della Pietriccia, loc. Colle Alto, Colle Basso, via delle Torri e Melograno.Ripristinando il servizio, potranno verificarsi momentanee uscite di acqua torbida.