Chiusi, lavori di adeguamento dei plessi scolastici alla fase conclusiva

Continuano a ritmo serrato i lavori nei plessi scolastici di Chiusi per garantire un rientro in classe in sicurezza ad alunni, insegnanti e personale scolastico.



In questi giorni il sindaco Juri Bettollini e l’assessore all’istruzione Sara Marchini, accompagnati dai tecnici comunali, stanno svolgendo un attento lavoro di sopralluogo oltre che di ascolto delle varie esigenze che possono emergere da professori, personale e genitori. Particolare cura viene dedicata all’aspetto del distanziamento (necessario per legge), ma anche della pulizia e della sanificazione oltre che del trasporto e della mensa.



Recentemente sono state visitate le Scuole secondarie di primo grado di Chiusi Città e la Scuola primaria di Chiusi Scalo ovvero i due plessi nei quali è stato necessario intervenire con maggiore incisività per trovare spazi all’interno degli stessi plessi scolastici per ospitare le classi più numerose. Al momento sono in corso le ultime opere di sistemazione che prevedono l'imbiancatura dei locali, la suddivisione degli spazi esterni delle scuole dell'infanzia, oltre che lo sgombero di alcuni arredi tolti per garantire le distanze di sicurezza tra alunni e insegnanti all’interno delle classi e le ultime migliorie necessarie emerse dai sopralluoghi. Nei prossimi giorni banchi e sedie saranno sistemati in modo da garantire le distanze di sicurezza tra gli alunni e insegnanti.



“In un anno normale - dichiarano il sindaco Bettollini e l’assessore Marchini – ci saremmo preparati a festeggiare l’inizio di un nuovo anno scolastico. Oggi siamo invece alle prese con una serie di interventi che stanno mettendo tutti a dura prova, ma che auspichiamo possano servire per garantire un anno scolastico il più normale possibile. Dobbiamo ringraziare tutte le persone che stanno lavorando all’interno delle nostre scuole perché non nascondiamo che la corsa contro il tempo è dura, ma vediamo grande disponibilità da parte di tutti e questo è di grande aiuto. Procediamo fiduciosi verso il primo giorno di scuola con la speranza che possa essere l’inizio di un nuovo ritorno alla normalità. Siamo, inoltre, in attesa anche della nomina del nuovo dirigente scolastico che possa relazionarsi con le famiglie, con il corpo docente, con il personale di servizio e con l’Amministrazione comunale, per evitare incomprensioni e incertezze. È un anno complesso e serve una guida seria e autorevole per tutti noi.”



Le operazioni di adeguamento dei plessi scolastici di Chiusi hanno un valore di circa 90mila euro (62mila di risorse comunali e 28mila derivanti dal finanziamento del ministero dell’Istruzione) stanno interessando tutti i plessi scolastici del territorio.