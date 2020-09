Chiusi, 70mila euro per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici del Comune

Gli edifici pubblici del Comune di Chiusi saranno presto interessati da una serie di interventi mirati all’abbattimento delle barriere architettoniche e all’efficientamento nonché al risparmio energetico per tutta l’impiantistica dedicata all’illuminazione.I lavori saranno possibili grazie ad un finanziamento del Ministero dell’Interno per 70mila euro (Decreto del capo del Dipartimento per gli affari interni territoriali del Ministero dell’Interno del 14/01/2020). Tra i vari interventi, particolarmente importante sarà il “relamping” ovvero la sostituzione dei corpi illuminanti interni della scuola secondaria di primo grado "Galileo Galilei" a Chiusi Città con un nuovo impianto interamente costituito da lampade a led.“Il nostro Comune – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Andrea Micheletti – è risultato assegnatario di un importante contributo ministeriale che ci permetterà di dare il via ad una serie di piccoli e grandi interventi di manutenzione che nell’insieme risulteranno molto importanti e vantaggiosi per la nostra città. L’efficientamento energetico nonché l’abbattimento delle barriere architettoniche era da tempo un obiettivo della nostra amministrazione che adesso potrà essere raggiunto a vantaggio di tutti i cittadini visto che i luoghi interessati dai lavori sono molto frequentati e sfruttati per incontri ed eventi di vario genere. Questo tipo di lavori inoltre ci permettono di continuare a perseguire l’obiettivo di una città più smart anche a livello di impatto ambientale, in linea con quanto realizzato nel corso dei quasi cinque anni di mandato.”I lavori alla scuola secondaria di primo grado a Chiusi Città inizieranno entro martedì 15 settembre e proseguiranno in modo da non interrompere il normale svolgimento dell’attività didattica.