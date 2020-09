Chiusi: Sezioni elettorali spostate per garantire la sicurezza delle scuole

In vista delle votazioni valide per elezioni regionali e per il referendum costituzionale il Comune di Chiusi ha lavorato per garantire il rispetto delle normative anti Covid-19 e garantire così un voto in sicurezza.A questo scopo oltre a favorire il corretto svolgimento delle attività didattiche è stato deciso di evitare il più possibile la votazione all’interno dei plessi scolastici. L’ubicazione delle sezioni elettorali è, dunque, cambiata come segue: Le sezioni di Chiusi Città numero 1, numero 2 e numero 3 sono state collocate presso la Casa della Cultura (ex Scuola Elementare – Lo. Il Prato); le sezioni di Chiusi Scalo numero 4, numero 5, numero 6, numero 7 e numero 8 sono state collocate presso la Scuola di Infanzia de “Il Bagnolo” (Loc. Il Bagnolo 1). La Scuola di Infanzia sarà l’unica scuola sede di seggio e rimarrà chiusa soltanto per due giorni ovvero lunedì e martedì 21 e 22 settembre; la sezione numero 11 di Montallese sarà invece allestita presso gli spogliatoi del Campo Sportivo “Andy Franci” (via Fiorentina).Rimangono invariate le sedi delle sezioni numero 9 e numero 10 rispettivamente di Montevenere e Macciano che, come sempre, saranno allestite nei locali delle ex Scuole Materne.“Siamo convinti che le votazioni non si possano svolgere all’interno dei plessi scolastici – dichiara il sindaco di Chiusi Juri Bettollini – e sicuramente potevano essere anticipate rispetto all’inizio di un anno scolastico così carico di incognite e complesso come quello che abbiamo inaugurato ieri. Per questo a Chiusi abbiamo cercato qualunque alternativa valida e in linea ovviamente con le leggi e con le normative anti Covid-19. A Chiusi Scalo, purtroppo, non è stato possibile scegliere diversamente dal plesso della Scuola di Infanzia il Bagnolo perché è risultato essere l’unico edificio in grado di avere gli spazi necessari per garantire la riservatezza del voto e la sicurezza contro il virus. Tutte le altre sezioni sono state invece spostate lontane dalle scuole e di questo siamo soddisfatti.”Al fine di agevolare il raggiungimento delle sezioni elettorali di Chiusi Scalo sarà disponibile un servizio di navetta gratuito a cura dell’azienda Tiemme con cadenze di trenta minuti. Il servizio sarà attivo per l’intera giornata di domenica 20 settembre dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 mentre nella giornata di lunedì 21 settembre il servizio sarà attivo dalle ore 7.55 alle ore 12.00. Il servizio partirà da Chiusi Stazione per arrivare a Poggio Gallina e alla Scuola Il Bagnolo (sede di seggio) per poi ripartire tornando alla Stazione passando per via IV Novembre e via Cassa Aurelia.Il servizio di navetta gratuita si aggiungerà al regolare servizio di trasporto pubblico locale.È altresì garantito il consueto servizio "a chiamata" per gli aventi diritto iscritti a tutte le sezioni elettorali con difficoltà di deambulazione, a cura del personale del Comune, previa prenotazione al numero 0578225353.