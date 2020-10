Nuove Acque comunica che giovedì 22 ottobre, i propri tecnici saranno al lavoro alla rete idrica in località Podere Baccano e C. Perelli nel comune di Chiusi.Dalle 8.30 alle 18.30, quindi, nelle frazioni di Macciano e Querce al Pino, si potranno verificare momentanee interruzioni dell’erogazione idrica.Ripristinando il servizio, non sono da escludersi temporanee fuoriuscite di acqua torbida.