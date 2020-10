Chiusi, rimorchio di mezzo pesante si ribalta e blocca la Sp 326

I Vigili del Fuoco del Comando di Siena e del distaccamento di Montepulciano sono intervenuti dalle ore 6.10 di questa mattina, lunedì 26 ottobre, per un incidente stradale sulla Sp 326 al km 52, in località Quattro poderi nella frazione di Montallese, nel comune di Chiusi.Il rimorchio di un mezzo pesante che stava trasportando farina di cereali per mangimi animali, si è ribaltato finendo fuori strada e di conseguenza la viabilità è stata interrotta in entrambe le direzioni di marcia. Non si segnalano persone coinvolte.