Il Luogotenente Luigi Martone nuovo comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Chiusi Scalo

Cambio al vertice della Tenenza della Guardia di Finanza di Chiusi Scalo: il Luogotenente CS Luigi Martone ha assunto il comando del Reparto, avvicendandosi con il pari grado Giuseppe Badalucco il quale, dopo 37 anni di onorata permanenza nel Corpo, è prossimo al congedo per raggiunti limiti di età.



Il Luogotenente Martone, classe 1966, proviene dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Siena ove ha comandato la Sezione Tutela Economia, preposta al contrasto del riciclaggio e degli illeciti societari e fallimentari.



L’ispettore, di origini avellinesi, coniugato con due figli, nel corso della sua carriera ha frequentato numerosi corsi di aggiornamento professionale conseguendo, tra le altre, la specializzazione di “Verificatore Fiscale” e la qualifica per “Attività operativa per il contrasto al riciclaggio ed al finanziamento al terrorismo”. Gli è stata concessa la Croce per anzianità di servizio, la Medaglia militare al Merito di Lungo Comando e la Medaglia di benemerenza d’argento “Militantis Ecclesiae di Papa Clemente XI”.



Con decreto del 27 dicembre 2015 gli è stata conferita, dal Presidente della Repubblica, l’alta onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”.