''Mentre la tempesta colpiva forte'', incontro con il dottor Alberto Pellai

L’associazione La Goccia di Chiusi nell’ambito di “Per fare un albero” - progetto selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà minorile e cofinanziato da Fondazione Monte dei Paschi di Siena propone un incontro gratuito con il dottor Alberto Pellai, medico-psicoterapeuta dell’età evolutiva, ricercatore presso il dipartimento di Scienze Bio-Mediche dell’Università degli Studi di Milano, dove si occupa di prevenzione in età evolutiva. Nel corso dell'incontro, che si terrà online venerdì 20 novembre dalle 17 alle 19, il dottor Pellai sarà intervistato dalla dottoressa Erika Rossi e dalla dottoressa Serena Corbelli, psicologhe del centro Co.Me.Te. di Chiusi.Da anni Alberto Pellai si occupa e studia i bisogni dei bambini, degli adolescenti e delle loro famiglie. Ha scritto vari libri tra cui: La bussola delle emozioni (Mondadori ed.); Sopravvivere con un adolescente in casa (Rizzoli ed.), Questa casa non è un albergo (Feltrinelli ed.); L’’età dello tsunami (De Agostini ed.). A settembre 2020 e uscito il suo ultimo libro “Mentre la tempesta colpiva forte” (De Agostini ed.) in cui il fa una riflessione sull’esperienza del lockdown, sulle difficoltà delle famiglie ma anche sulle risorse che hanno attivato e le competenze acquisite."Purtroppo - spiega----ci ritroviamo in queste settimane a vivere nuove restrizioni che ci mettono nuovamente alla prova. Tante emozioni ci travolgono: paura, ansia, frustrazione, tristezza, noia , disillusione, disperazione, rabbia, sconforto, angosci e quella domanda che tutti ci facciamo: “Quando finirà tutto questo?” e a cui nessuno sa dare una risposta certa. Speravamo tutti in un graduale ritorno alla normalità e invece ci ritroviamo nell’incertezza e nell’imprevedibilità di un virus che ci limita su tanti aspetti importanti per la persona. Di tutto questo parleremo con il dottor Pellai."Per iscriversi all’evento gratuito Zoom inviare una mail a rossi.erikapsi@gmail.com Per informazioni contattare la dottoressa Erika Rossi 3475410861 o la dottoressa Serena Corbelli 3406958732.