Chiusi, al palasport della Pania iniziati gli ultimi lavori: inaugurazione entro la primavera

Al palasport in località Pania nel comune di Chiusi sono iniziati gli ultimi lavori di rifinitura interna ed esterna realizzati grazie a un contributo di circa 200mila euro da parte del CONI (Comitato olimpico nazionale italiano).Gli interventi in oggetto, che di fatto anticiperanno l’inaugurazione del palasport che dovrebbe avvenire entro l’inizio della primavera, riguardano opere sia all’interno della struttura sia all’esterno. Nello specifico alcuni esempi degli interventi interni che saranno realizzati sono: la demolizione e la ricostruzione dei controsoffitti in alcune sale specifiche (muscolazione, infermeria, spogliatoi, magazzino); la demolizione dei pavimenti e la ricostruzione con superficie in gomma nelle aree muscolazione, spogliatoi e scale; la ritinteggiatura e pulizia di tutti i locali oltre alla realizzazione di un pavimento speciale con finitura al quarzo nella zona antistante i servizi igienici e la sistemazione del cappotto su zona tunnel e l’installazione di un corrimano metallico. Nella parte esterna, invece, i lavori permetteranno la realizzazione di un marciapiede perimetrale al palazzetto con fornitura di griglie e pozzetti per l’evacuazione delle acque meteoriche, la sistemazione del piazzale nella zona posteriore del palazzetto con pietrisco e graniglia ed installazione di un tratto di recinzione oltre alla sistemazione delle torri faro con modifica all’impianto elettrico in modo da consentire l’accensione frazionata di ogni singola torre.“Queste ultime opere – dichiarano il sindaco di Chiusi Juri Bettollini e l’assessore ai lavori pubblici Andrea Micheletti – rappresentano l’ultima fase realizzativa del palasport alla Pania che dopo potrà essere, finalmente, inaugurato. Siamo veramente soddisfatti che la nostra amministrazione sia riuscita a valorizzare e a portare a termine un progetto che rappresenterà un nuovo luogo di incontro e sport per tanti ragazzi del territorio e non solo. I sopralluoghi che abbiamo effettuato insieme alla ditta ci permettono di essere ottimisti e di immaginare un’inaugurazione prima che termini il nostro percorso amministrativo, magari già in primavera. Siamo certi che questo intervento lascerà il segno e aprirà un nuovo capitolo nella storia sportiva della nostra città.”Nell’attesa che i lavori al palasport siano completati a breve sarà anche pubblicato il bando di gestione dell’intero impianto. Secondo quanto proposto dal vicesindaco Sara Marchini e poi approvato dal consiglio comunale il bando dovrebbe prevedere una durata tra i 20 e i 30 anni e un canone di affitto di 12 mila euro all’anno o in alternativa, l’impegno a realizzare opere di miglioria della struttura per un importo pari all’affitto annuale. Oltre a questo il bando di gestione prevederà, l’obbligo di definire accordi con altri soggetti sportivi o associazioni operanti anche nel campo della cultura e del volontariato ubicati nel comune di Chiusi l’utilizzo gratuito della struttura per attività sportive e/o ginnico ludiche degli alunni delle scuole del territorio comunale.“Il nuovo palasport – dichiara il vicesindaco Sara Marchini – dovrà avere una gestione stabile nel tempo in modo da garantire uno sviluppo concreto della struttura sia dal punto di vista sportivo sia come luogo di organizzazione di eventi e iniziative di respiro anche nazionale e internazionale. L’obiettivo del bando di gestione che emaneremo sarà proprio questo salvaguardando, quindi, al tempo stesso sia gli interessi del Comune e dei cittadini sia del futuro soggetto gestore.”